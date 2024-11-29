В 2024 году заблокировали 17 сайтов, незаконно продающих билеты в Большой театр

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Перекупщики проигнорировали требование Роскомнадзора удалить противоправную информацию.

В 2024 году заблокировали 17 сайтов, незаконно продающих билеты в Большой театр

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Роскомнадзор заблокировал в 2024 году 17 ресурсов, которые незаконно торговали билетами в Большой театр. Об этом передает ТАСС со ссылкой пресс-службу ведомства.

«В 2024 году на основании судебных решений доступ ограничен к 17 интернет-ресурсам, содержащим информацию о незаконной реализации официальных билетов на представления в Большом театре, в том числе на балет «Щелкунчик», — говорится в сообщении.

Как отметили в РКН, злоумышленники создавали сайты-двойники, похожие на ресурс ФГБУК «Большой театр России». Там они продавали билеты по завышенной цене. Это является нарушением прав потребителей. Распространение такой противоправной информации запрещено в РФ.

В Роскомнадзоре напомнили, что доступ к информации с предложениями о приобретении поддельных билетов ограничивается на основании судебных решений. Когда они попадают в ведомство, то ссылки с запрещенными данными вносятся в Единый реестр. Вместе с тем РКН направляет провайдеру хостинга уведомление с требованием удалить противоправную информацию. Владелец ресурса обязан сделать это в течение 24 часов. В противном случае ресурс блокируется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри. Максимальная сумма составит пять миллионов рублей.

Документ запрещает распространять в интернете, средствах массовой информации, фильмах и рекламе сообщения, которые пропагандируют отказ от деторождения. Правки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Распространение пропаганды идеологии чайлдфри станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

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В 2024 году заблокировали 17 сайтов, незаконно продающих билеты в Большой театр

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