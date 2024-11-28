Важное дополнение: Шойгу обозначил, на кого распространяется «ядерный зонтик» РФ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Шойгу: ядерный зонтик России защищает в первую очередь страны ОДКБ

Фото, видео: © РИА Новости/Инякин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В старой доктрине он предусматривался для союзников нашей страны.

«Ядерный зонтик» России защищает, в первую очередь страны, участвующие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он выступил в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ в Астане.

Он подчеркнул, что в старой ядерной доктрине тоже предусматривался такой зонтик для союзников России. Это было четко обозначено.

«Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — сказал он.

В новой доктрине прописаны критерии применения ядерного оружия, продолжил Шойгу. В частности, когда на Белоруссию осуществляется агрессия обычными вооружениями и когда возникает угроза самого существования Белоруссии.

Ядерная доктрина

Президент РФ Владимир Путин утвердил во вторник, 19 ноября, обновленную ядерную доктрину России. Документ вступает в силу со дня его подписания. В нем говорится об основах государственной политики в области ядерного сдерживания с целью привести их в соответствие с нынешней обстановкой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, текст доктрины очень важен, его должны проанализировать в России и за рубежом. Прежде 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях РФ может применить ЯО.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственным предложение вернуть ядерное оружие Украине. Все подобные заявления делаются анонимно, потому что западные чиновники не хотят брать на себя ответственность за последствия.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
108.01
2.95 113.09
2.60
Незабываемый круговорот чувств: любовный гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

13:26
Путин сравнил массированное применение «Орешника» с ядерным ударом
13:22
Путин: Генштаб и Минобороны РФ подбирает цели для поражения «Орешником»
13:17
Все законно: как легально продлить новогодние выходные
12:50
РФПИ и Сириус создали фонд на 1 млрд рублей для научных стартапов
12:46
Площадь пожара в Климовске выросла до 4200 квадратных метров
12:43
«Сам подстрелил — сам залатал»: российские военные взяли в плен украинского «Шайтана»

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Болгарин превратился в армянина: Филипп Киркоров раскрыл семейную тайну
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год