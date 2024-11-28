Площадь пожара в Климовске выросла до 4200 квадратных метров

В микрорайоне Климовск Московской области горит производственное здание. Огонь успел распространиться на 4200 метров квадратных. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ранее отмечали в пресс-службе МЧС России, пожар разгорелся в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Позже в горящем здании частично обрушилась кровля.

По последним данным, в ликвидации возгорания принимали участие 70 специалистов и 22 единицы техники. К тому же, к месту происшествия направили пожарный поезд.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.



UPDT: пожар локализован.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве автомобиля и последующем пожаре, которые произошли в подмосковном Одинцово. По словам местной жительницы Елены, воспламенившуюся машину разорвало на части.

Елена отметила, что хозяин автомобиля проживает в 20-м доме. Вероятно, он отработал смену, приехал ночью домой, поставил машину, а утром произошел взрыв. Из-за чего он случился — неизвестно. По словам женщины, это Skoda Rapid, работающая на бензине.

К счастью, в результате пожара в Одинцово никто не пострадал. В момент взрыва автомобиль был пуст.