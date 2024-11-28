«Все превращается в пыль»: Путин раскрыл главные характеристики «Орешника»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 89 0

Путин: все, что находится в эпицентре применения «Орешника», превращается в пыль

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Савостьянов; 5-tv.ru

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Эффект от удара нескольких таких ракет по одной цели он сравнил с эффектом от ядерного взрыва.

Все объекты, которые попадут в эпицентр применения российской баллистической ракеты «Орешник», превратятся в пыль. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил в ходе своего выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

«Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — отметил глава РФ.

По его словам, в мире пока не изобретено оружие, которое могло бы конкурировать с «Орешником» по мощности. При этом Путин подчеркнул, что в случае применения нескольких ракет «Орешник» по одной цели, сила удара будет сопоставима с ядерным взрывом.

В ходе своего выступления президент заявил, что Москва будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний «Орешника». При этом, по его словам, РФ имеет несколько готовых к применению ракетных систем «Орешник».

Он также подчеркнул, что сейчас Россия подбирает цели для ударов. Ими могут стать центры принятия решений в Киеве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о преимуществе ракет России перед вооружением США.

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