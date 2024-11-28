Путин заявил о преимуществе ракет России перед вооружением США

Новые ракеты США по своим характеристикам уступают российским. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В России оно (производство ракетных систем. — Прим. ред.) в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%», — подчеркнул глава государства.

Россия хорошо знает все характеристики вооружений противника и сведения об их поставках на Украину. Президент, комментируя просьбы Киева к Западу о дополнительной военной поддержке, подчеркнул, что нельзя забывать об отечественных комплексах «Кинжал», «Калибр» и «Циклон».

«Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах „Калибр“, гиперзвуковых ракетных комплексах „Кинжал“, „Циркон“, которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире», — заявил Путин.

Вечером 21 ноября российский лидер Владимир Путин выступил с обращением. Президент РФ напомнил, что западные страны разрешили киевскому режиму наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

За три дня было нанесено как минимум два массированных удара американскими ATACMS. Первый — по позициям нашего комплекса С-400, там повреждена радиолокационная станция, еще один — по аэродрому Курск-Восточный. Обе цели в 100 километрах от границы. Минобороны России готовит ответные действия на эти атаки.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова Путина заложили потенциал для переговоров по Украине. Применение ракеты «Орешник» и выступление президента РФ — не ультиматум или угроза, а спокойное послание, подчеркнула спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.