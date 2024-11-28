«Высокая цель»: в экспертном совете конкурса «Лидеры России» назвали ожидания от участников
Безручко: безусловный патриотизм ожидают от участников конкурса «Лидеры России»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Второй сезон стартовал 27 ноября.
Участники конкурса «Лидеры России. Политика» должны быть безусловными патриотами. Им следует ставить Родину в приоритет. Об этом заявил управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг», председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.
Он выступил в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Лидеры России. Политика: старт нового сезона» в МИЦ «Известия».
«Некоторое основное ожидание от участника — это его готовность служить интересам России. По факту мы ждем на конкурс людей, у которых есть высокая социально значимая цель», — сказал он.
Эффективность участников конкурса будет оцениваться по четырем ролям:
- представитель интересов граждан, умеющий слышать их интересы и улучшать качество жизни людей;
- профессионал, политик, который успел до политической жизни себя реализовать на другом поприще;
- публичный политик, умеющий работать с прессой, объяснять свои инициативы и вести диалог;
- организатор общественно-политических процессов.
Конкурс «Лидеры России. Политика» проходит по поручению президента РФ Владимира Путина. Его целью является выявить перспективных общественно-политических лидеров, которые обладают необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к такой работе. Второй сезон конкурса был запущен в среду, 27 ноября.
Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе брифинга заявил, что победители и финалисты конкурса пользуются спросом для работы в государственных органах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировоззренческая основа русского мира находит широкий отклик на планете. По словам президента России, все больше стран выступают за многополярное мироустройство.
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