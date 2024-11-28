Путин: мировоззренческая основа русского мира находит широкий отклик на планете
По словам президента России, все больше стран выступают за многополярное мироустройство.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Мировоззренческая основа русского мира находит широкий отклик на всей планете. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
«Особо подчеркну, что мировоззренческая основа русского мира с его открытостью, неизменным уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете», — отметил российский лидер.
По его словам, все большее количество мировых держав выступают за построение многополярного мироустройства, в котором нет места расизму и неоколониализму.
Уточняется, что заседание ОДКБ проходит в узком составе.
Визит Путина в Казахстан
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.
Как и ожидалось, лидеры государств подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.
Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Путина встретили в Казахстане.
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