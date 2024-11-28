«Начал со мной мериться»: Боня откровенно рассказала об отношении к Саше Стоуну

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Виктория Боня считает блогера Сашу Стоуна неосознанным человеком

Виктория Боня: «Саша Стоун начал со мной мериться чем-то»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Разлад между ними начался во время съемок шоу.

Телеведущая Виктория Боня считает себя осознанным человеком, который давно проработал внутренние проблемы. А вот блогера Сашу Стоун и его бывшую девушку Надежду Сысоеву неосознанными. Произошло это в интервью на YouTube-канале «Кристина Егиазарова».

Боня так и не смогла поладить с участниками проекта, напряжение между ней и Стоуном появилось еще с первых дней знакомства.

Однако это ничуть не расстраивает ведущую, так как сама она считает себя просветленным человеком, в отличие от многих. Боня даже сказала, что была крайне удивлена существованию таких людей.

«Говорю в том числе про юного Сашу, который со мной начал мериться чем-то. Не умеет разговаривать, не умеет преподнести даже свое желание <…> Двух слов связать не может», — возмущалась она.

Несмотря на это, Боня не держит зла на Стоуна и Сысоеву, так как увидела в них «себя в прошлом».

Тем не менее, ведущей было тяжело из-за напряженных отношений в коллективе, и ей пришлось еще долго восстанавливаться после реалити-шоу.

«Меня потом тошнило! Где-то в мае это все из меня вышло на одной из церемоний», — разоткровенничалась Боня.

По ее словам, она не старалась воевать с участниками, а была для них отражением их самих.

Интересно, что мнение зрителей по этому поводу разделилось: кто-то из интернет-пользователей поддержал Боню, а другие же прекрасно поняли негативный настрой участников к звезде реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Виктории Бони в слезах просит забрать ее из Лондона.

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«Начал со мной мериться»: Боня откровенно рассказала об отношении к Саше Стоуну

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