Начались стычки с полицией: Грузия вновь утопает в протестах

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 34 0

В Грузии начались протесты из-за отказа от вступления в Евросоюз

Фото, видео: Reuters/Irakli Gedenidze; 5-tv.ru

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Люди по всей стране не довольны приостановлением переговоров с ЕС до 2028 года.

В Грузии развернулись масштабные акции протеста, охватившие всю страну. Столкновения с полицией начались у здания парламента. Согласно информации от источника, самые крупные митинги - в Тбилиси, Зугдиди и Батуми. На кадрах, предоставленных 5-tv.ru, отчетливо видно, насколько многолюдны протестные мероприятия в Кутаиси.

«Несколько сотен спецназовцев, которые с площади Свободы перемещаются, скорее всего, в сторону здания канцелярии премьер- министра, чтобы усилить там охрану правопорядка. Часть спецназовцев остается на площади Свободы. Самые радикальные митингующие остаются у здания парламента, чтобы ворваться внутрь», — рассказал корреспондент Георгий Джабишвили.

Фото, видео: Reuters/Irakli Gedenidze; 5-tv.ru

Десятки тысяч людей с фонариками вышли на улицы, выразив свое недовольство в ответ на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе из партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Он сообщил, что до конца 2028 года Грузия приостановит переговоры о вступлении в Европейский Союз и откажется от всех бюджетных грантов, поступающих из ЕС. Кобахидзе объяснил данный шаг постоянным давлением и шантажом со стороны европейских структур. Кроме того, он подчеркнул, что Тбилиси не намерен вводить санкции против России.

Отношения между Грузией и ЕС ухудшились в мае этого года после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиция охарактеризовала этот закон как «пророссийский» и обвинила нынешнее руководство страны в том, что нормы законодательства напоминают закон об иностранных агентах в России. Европейский Союз также выразил недовольство новым законом и настаивал на его отмене.

Тем не менее, правящая партия под руководством Ираклия Кобахидзе считает, что этот законопроект необходим для обеспечения прозрачности в финансовых потоках неправительственных организаций, действующих в Грузии, некоторые из которых, по их мнению, стремились спровоцировать революционные изменения в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ираклия Кобахидзе утвердили на пост премьер-министра Грузии.

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Начались стычки с полицией: Грузия вновь утопает в протестах

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