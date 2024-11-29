«Не ожидала приезда»: Аршавин встретился с дочкой, которую не видел пять лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Аршавин спустя пять лет встретился с дочкой Есенией

аршавин встретился с дочкой, которую не видел 5 лет

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В связи с этим экс-жена футболиста зарыла топор войны и теперь отзывается о нем очень лестно.

Футболист Андрей Аршавин наладил общение с дочкой Есенией и встретился с ней спустя пять лет. О приятных переменах в жизни семилетней девочки рассказала ее мама и бывшая жена спортсмена Алиса Казьмина.

Инициатором общения была Есения. ей по случаю поступления в первый класс Казьмина подарила первый телефон, а вместе с тем предложила написать папе и вообще общаться с ним напрямую. Так девочка и сделала. Написала футболисту и на ее удивление родитель ответил.

«Я купила ей телефон и предложила написать папе, разговаривать с ним напрямую, раз у нее теперь свой номер. Андрей ответил, теперь они на связи. Конечно, она по-детски может много раз написать ему одно и то же, но он терпеливо, с пониманием, что это ребенок, отвечает. Он стал общаться с Есеней — и меня, и Есеню это очень радует», — призналась Казьмина в интервью изданию StarHit.ru.

После недолго виртуального общения папа с дочкой встретились. Малышка не ожидала, что родитель все-таки приедет на встречу. Но он девочку не обманул.

«Обнимал ее долго-долго. Она даже не ожидала, что папа приедет, но так долго ждала этой встречи», — добавила Казьмина.

Со своей стороны экс-жена Аршавина старается не лезть в общение папы и дочки, давая возможность им самим выстраивать взаимоотношения. При этом она отметила, что ее отношение к экс-возлюбленному заметно изменилось. Она простила ему все обиды, не держит на него зла и восстановила с ним теплое дружеское общение.

К слову, всего у Аршавина шестеро детей. Артема, Яну и Арсения ему подарила телеведущая Юлия Барановская. С ней футболист так и не зарегистрировал брак, а после расставания позабыл и о детях. От Казьминой у футболиста подрастает дочь. Кроме того, дочь ему родила и Анна Петрушина. А также у Аршавина есть шестой ребенок, о матери которого он не стал рассказывать. Лишь отметил, что девушка не стала записывать футболиста отцом и даже отчество дала малышу другое.

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