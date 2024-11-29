Новости для Бьянки и Лерчек: правда ли, что Natan вернулся к жене?

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 16 0

Жена Natan опровергла слухи о его возвращении в семью

У них есть шанс: жена Natana рассказа о его возвращении в семью

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как оказалось, звездная пара не намерена заново выстраивать семейный быт.

Жена любвеобильного рэпера Natan, Анастасия, опровергла слухи о том, что мужчина собирается вернуться к ней и детям. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Мы не вместе. Мы не живем вместе, но мы вместе воспитываем детей. Вот вам информация из первых уст», — сказала Анастасия.

Данное заявление дает зеленый свет для блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и певицы Бьянки, с которыми рэпер, так скажем, тесно взаимодействовал во время съемок шоу. С Чекалиной рэпера застали во время страстного поцелуя, а с R& B-певицей — также во время поцелуя, но с более интимным подтекстом. На ночном пляже.

Как сообщала Анастасия, они с супругом разъехались еще до начала его романтических поисков, поэтому она не испытывает особой обиды и тем более ненависти. О разводе звездная пара пока не говорит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пока женатый рэпер Nаtаn опубликовал фото с Алсу. Артист продолжает подливать масло в огонь после любовных интрижек с Лерчек и Бьянкой.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
109.58
1.57 116.14
3.05
Незабываемый круговорот чувств: любовный гороскоп на декабрь 2024

Последние новости

4:17
Новости для Бьянки и Лерчек: правда ли, что Natan вернулся к жене?
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 декабря
3:54
Сразу 30 вражеских беспилотников уничтожили в Ростовской области
3:44
«Совпали энергетически»: Шнуров рассказал о работе с Инстасамкой
3:36
«Миссия невыполнима»: посланнику Трампа по Украине предсказали провал
3:19
На BMW въехал в зрителей: арестован блогер-дрифтер Гаджиев

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год