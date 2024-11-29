Новости для Бьянки и Лерчек: правда ли, что Natan вернулся к жене?

Как оказалось, звездная пара не намерена заново выстраивать семейный быт.

Жена любвеобильного рэпера Natan, Анастасия, опровергла слухи о том, что мужчина собирается вернуться к ней и детям. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Мы не вместе. Мы не живем вместе, но мы вместе воспитываем детей. Вот вам информация из первых уст», — сказала Анастасия.

Данное заявление дает зеленый свет для блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и певицы Бьянки, с которыми рэпер, так скажем, тесно взаимодействовал во время съемок шоу. С Чекалиной рэпера застали во время страстного поцелуя, а с R& B-певицей — также во время поцелуя, но с более интимным подтекстом. На ночном пляже.

Как сообщала Анастасия, они с супругом разъехались еще до начала его романтических поисков, поэтому она не испытывает особой обиды и тем более ненависти. О разводе звездная пара пока не говорит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пока женатый рэпер Nаtаn опубликовал фото с Алсу. Артист продолжает подливать масло в огонь после любовных интрижек с Лерчек и Бьянкой.