«Все только начинается»: еще пока женатый рэпер Nаtаn опубликовал фото с Алсу

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 87 0

Nаtаn опубликовал фото с Алсу со сцены и сказал, что рад вернуться к музыке

«Все только начинается»: женатый рэпер Nаtаn опубликовал фото с Алсу

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Артист продолжает подливать масло в огонь после любовных интрижек с Лерчек и Бьянкой.

Оскандалившийся после любовных интрижек на телешоу женатый рэпер Natan проводит время в компании певицы Алсу. Совместное фото артист опубликовал в личном блоге.

Однако двух музыкантов связывают лишь деловые отношения. По крайней мере, намеков на романтическую связь еще не было.

На опубликованном снимке можно как раз увидеть момент из их совместного выступления. Natan отметил, что возвращение к своей работе после всех интриг и расследований стало для него важным и радостным событием.

«Как же я скучал! По музыке! По сцене! По предновогодней суете! Все только начинается. Наше недавнее выступление с Алсу!» — подписал фотографию Natan.

Надо сказать, популярность рэпера взлетела до небес после его скандальных похождений с блогером Лерчек и певицей Бьянкой. Теперь каждое высказывание подписчики воспринимают близко к сердцу, вызывая бурные обсуждения в комментариях.

Подписчики тут же стали ехидно намекать женатому музыканту, то он не пропускает ни одной юбки.

«Вы хоть уже целовались?» — высказываются интернет-пользователи.

Другие вспомнили, что певица еще недавно отказалась от совместных выступлений с артистом из-за недавнего любовного скандала.

«Одно вранье», «Она же отказалась выходить на сцену с тобой…», — недоумевали подписчики.

Во время шоу, где участники вынуждены были выживать в джунглях, Natan и блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сильно сблизились. Жару поддали разлетевшиеся по интернету ролики, на которых знаменитости страстно обнимаются, а также целуются.

Позднее блогер призналась, что не знала о семейном положении Natan. Сам рэпер дал понять, что для него это ничего не значит, и он хочет сохранить свою семью.

Однако потом полетели слухи и романе Natan с Бьянкой в ходе того же проекта. Певица же стала отрицать связь с рэпером, заявив следующее: «Лерчек, прости, у меня с Натаном есть общий вайб, но нет, нет, нет».

Однако в сети распространились кадры, на которых Natan и Бьянка страстно целовались под покровом ночи на лежаках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава призналась в любви к рэперу Natan.

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