Стоматолог предупредила о последствиях неправильного роста «восьмерок»

Не стесняетесь идти к врачу с этой проблемой.

Зубы мудрости могут стать источником серьезных проблем для здоровья полости рта. О том, с какими трудностями можно столкнуться и какие инфекции подхватить, рассказала стоматолог Наталья Юрченко в интервью с «Известиями».

Частой неприятностью для тех, кто имеет зубы мудрости, являются боли и воспаление десен, возникающие в процессе их прорезывания, что приводит к повреждению тканей. Кроме того, чистить такие зубы бывает довольно сложно, что создает благоприятные условия для развития кариеса и других ортодонтических нарушений. Однако основной проблемой остается смещение зубов в основном ряду.

«В случаях, когда зубу мудрости не удается полностью прорезаться, есть вероятность образования кисты (заполненной жидкостью полости), которая может разрушать соседние зубы и костные структуры» — отметила Юрченко.

При ощущении дискомфорта из-за зубов мудрости важно незамедлительно обратиться к специалисту. Рост нового зуба может привести к воспалительным процессам в деснах и спровоцировать различные инфекционные заболевания.

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