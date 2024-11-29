«Позор для Евросоюза»: протесты в Грузии переросли в столкновения с полицией

Радикально настроенные демонстранты строили баррикады и пытались прорваться в здание парламента. Есть пострадавшие среди правоохранителей.

В Тбилиси сотрудники коммунальных служб разбирают баррикады на проспекте Руставели, где минувшей ночью проходила акция протеста против решения правительства Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз. При этом лидеры оппозиции обещают не прекращать свои акции, пока не будут назначены новые парламентские выборы.

Протесты в грузинской столице вспыхнули с новой силой накануне вечером. И демонстранты очень быстро перешли к радикальным действиям. За тем, как развивались события, следил корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.

Сотрудники грузинской полиции разгоняют протестующих с проспекта Руставели. В ход идут водометы и слезоточивый газ. Митингующие строят баррикады на пути правоохранителей и бросают все, что попадается под руку. Обстановка накаляется с каждым часом. Десятки задержанных, которых участники митинга пытаются отбить у полиции.

Слышны выстрелы на проспекте Руставели. Большая часть митингующих уже покинула территорию, остались самые рьяные, которые не оставляют попыток ворваться в здание парламента. Площадь Свободы перекрыта. Митингующие, которые остаются на проспекте Руставели, призывают своих соратников выходить на улицы и поддержать протест. Есть пострадавшие среди полицейских.

Озверевшая толпа требует отставки правительства, которое накануне заявило о приостановке евроинтеграции страны. До 2028 года заморожены все переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Тбилиси также отказывается от всех европейских грантов. Официально — это ответ на попытки вмешательства во внутренние дела Грузии.

«Еще более невыносимым является каскад оскорблений, которым мы подвергаемся со стороны этих лиц на протяжении многих лет. Противники нашей страны превратили Европарламент в тупой инструмент шантажа Грузии, что является большим позором для Евросоюза», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

После этого в Грузии всколыхнули протесты в крупных городах. В Батуми люди перекрыли движение на проезжей части. В Тбилиси попытались прорваться в здание парламента. Начали даже разбирать дополнительные ограждения.

В ЕС Грузия стремилась давно, теперь каждый протест в стране не обходится без флагов Евросоюза, НАТО и Украины — стандартный набор для «цветной революции».

Но до сегодняшней ночи к открытому силовому противостоянию никто не призывал — пока на площади не появилась президент Грузии с французским паспортом Саломе Зурабишвили. Она откровенно провоцировала полицию, а потом и вовсе заговорила о войне.

«Сегодня это несуществующее нелегитимное правительство объявило не мир, а войну всему своему народу. Это война против будущего, будущего нашего общества и нашей страны», — сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабившили пытается оспорить недавние выборы в парламент, где победила «Грузинская мечта». Самой главе страны осталось всего две недели на посту. 14 декабря выборщики изберут нового президента. Впервые за него голосуют не всенародно.

У выигравшей выборы партии «Грузинская мечта» уже есть свой кандидат — бывший футболист Михаил Кавелашвили, и есть свой курс, который не устраивает Европу.

Послы западных стран все последнее время активно участвуют в акциях протеста местной оппозиции и выходят на марши, открыто критикуя действующую власть.