«Вам же виднее»: Кристина Асмус ответила на критику ее нового романа

Избранник артистки официально развелся за неделю до выхода в свет со звездой.

Актрису Кристину Асмус обвинили в том, что она разрушила чужую семью. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Недавно звезда «Текста» посетила премьеру сериала «Первый номер» с новым возлюбленным. Им оказался продюсер сериала «Беспринципные» Илья Бурец. Но общественность не спешит поздравлять пару, наоборот, многие на эти отношения отреагировали негативно.

Дело в том, что Бурец развелся с женой всего за неделю до мероприятия. Поэтому многие осудили Асмус, решив, что именно она стала причиной расставания Ильи с супругой. Саму же Кристину назвали разлучницей.

Актриса ответила на обвинения в своем личном блоге. Она не стала оправдываться или объяснять сложившуюся ситуацию, а высказалась более иронично и размыто.

«Наши портреты лепят все, кому не лень. Не сдерживайте себя, вам же виднее, а нам не жалко», — написала знаменитость.

Выяснилось, что новый избранник Кристины не жил со своей уже бывшей женой полтора года. Их брак распался еще до знакомства продюсера с актрисой.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Асмус и Янковского напечатали в школьном учебнике.