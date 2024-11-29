Их собственность: как получить кредит под залог дома, купленного на маткапитал

Есть несколько нюансов, без соблюдения которых сделка точно не состоится.

Кредит под залог дома, который был куплен на материнский капитал, можно получить, однако есть несколько нюансов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист «Единого Центра Защиты» Денис Варфоломеев.

«Законодательством Российской Федерации не предусмотрено запретов на заключение такого рода сделок. Более того, Гражданский Кодекс РФ нам говорит о свободе договора, то есть стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, за исключением случаев, прямо указанных в законе», — объяснил Варфоломеев.

По словам эксперта, первым шаг при реализации такой сделки будет получение разрешения от органов опеки. Маткапитал предоставляется, в первую очередь, для детей, поэтому, если сделка нарушает их права, то будет отказ.

Помимо этого, подобный займ не получится взять под залог дома, если он является единственным жильем семьи. Для одобрения этой сделки у семьи должно быть еще какое-нибудь жилье. В этом случае можно будет предоставить в нем доли для каждого члена семьи. Также важно зарегистрировать детей в любом жилье, кроме дома, который предполагается заложить.

Однако, прежде, чем совершать какие-либо сделки, юрист посоветовал проконсультироваться со специалистами Социального фонда РФ, резюмировал Варфоломеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что материнский капитал предложили тратить на лечение детей и их родителей.