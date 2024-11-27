«Все гештальты закрыты»: Алсу удивила подписчиков переменами во внешности

Артистка показала публике свое новое тату, после чего ей посоветовали и дальше менять свой имидж.

Певица Алсу после развода начала активно менять свой имидж. На этот раз она набила себе татуировку. О метаморфозах артистки пишет 7Дней.ru.

Артистка опубликовала видео из тату-салона и сопроводила все песней певицы Арианы Гранде «Thank u, next» («Спасибо, следующий» — Прим. ред.), в которой американская артистка насмешливо отзывается о бывших возлюбленных.

До сих пор остается загадкой, какую надпись выбрала Алсу, но известно, что новый рисунок появился у нее на шее. На кадрах можно лишь мельком увидеть некоторые буквы. Согласно мнению подписчиков, на заветном месте может красоваться слово «buzzi» (Молва, слухи — Прим. ред.).

«Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты», — отметила певица в видео.

Подписчики совсем не ожидали подобного поведения от Алсу, так как ранее она не была склонна к таким авантюрам. Как отмечают многие, развод сильно изменил ее. Некоторые даже принялись критиковать артистку, сказав, что ее религия запрещает делать тату.

Но многие женщины отнеслись с пониманием к ее поступку, так как после развода нужно полностью менять свой облик. Подписчицы уже предложили артистке свои варианты. Например, перекраситься в блонд и сделать каре.

«Молодец! Я также закрывала свою боль и гештальт десять лет назад… Все прошло… тату осталось… для красоты», «Просто супер, тонкая, нежная, всегда можно прикрыть волосами или одеждой. Красивый акцент на теле», «Теперь ждем каре!», «Сейчас нужно полностью перекраситься в блонд», — написали фанаты в комментариях.

Бизнесмен Ян Абрамов и Алсу были вместе 18 лет. За это время у пары родилось трое детей: 17-лентняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. Осенью 2024 года певица подала на развод с миллиардером. Она не назвала точную причину расставания, но любопытные поклонники выяснили, что все дело в измене.

Певица ярко отметила тот день, когда наконец решилась уйти от Абрамова. В соцсетях она неоднократно отмечала, что чувствует себя счастливее и увереннее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как живет Алсу после развода с Яном Абрамовым.