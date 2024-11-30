И все остановилось: Италия бастует из-за низких зарплат

Эфирная новость 41 0

Массовая забастовка из-за требований повысить зарплату началась в Италии

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всего по стране запланировано 43 акции протеста.

Не летают самолеты, не ходят поезда и остановилось метро. Италию буквально парализовала всеобщая забастовка.

Четырехчасовую паузу в работе взяли даже пожарные. В Риме закрыты несколько станций метрополитена. Работники всех сфер — от банковского сектора до водителей — вышли на улицы с требованием повысить зарплаты и пенсии, увеличить финансирование здравоохранения и образования.

Всего по стране запланировано 43 акции протеста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сохранить гармонию в семье, если жена зарабатывает больше.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
В подмосковной деревне Мисайлово разгорелся крупный пожар на складе
9:12
Байден шокировал американцев своей покупкой в «Черную пятницу»
8:55
Суд арестовал директора соццентра, где трое погибли от загадочного отравления
8:40
Суд лишил экс-мэра Нового Уренгоя трех домов и дорогих часов
8:23
Дует, грызет или стреляет: как выбрать хороший снегоуборщик
8:17
Российский «Гиацинт-Б» уничтожил польскую САУ Krab в зоне СВО

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год