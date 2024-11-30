И все остановилось: Италия бастует из-за низких зарплат
Массовая забастовка из-за требований повысить зарплату началась в Италии
Фото, видео: 5-tv.ru
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Всего по стране запланировано 43 акции протеста.
Не летают самолеты, не ходят поезда и остановилось метро. Италию буквально парализовала всеобщая забастовка.
Четырехчасовую паузу в работе взяли даже пожарные. В Риме закрыты несколько станций метрополитена. Работники всех сфер — от банковского сектора до водителей — вышли на улицы с требованием повысить зарплаты и пенсии, увеличить финансирование здравоохранения и образования.
Всего по стране запланировано 43 акции протеста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сохранить гармонию в семье, если жена зарабатывает больше.
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