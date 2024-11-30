Под другим углом: как сохранить гармонию в семье, если жена зарабатывает больше

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Коуч Летунов: если жена получает больше, муж может взять на себя другие обязанно

как сохранить равенство в семье, если жена зарабатывает больше

Фото: www.globallookpress.com/Rosseforp

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Некоторые мужчины не выдерживают такого и буквально всех собак спускают на любимую.

Если супруга зарабатывает больше своего мужа, а того, в свою очередь, это сильно угнетает, тревожит и напрягает, сохранить гармонию и равенство в семье поможет перераспределение обязанностей. Такой совет дал в интервью изданию Газета.ру предприниматель и бизнес-коуч Сергей Летунов.

Как объяснил специалист, мужчины делятся на два типа. Одни в случае, если женщина зарабатывает больше, начинают ревновать, унижать ее, а другие наоборот — поддерживают свою любимую и становятся для нее опорой.

«Для других данная ситуация может быть большой мотивацией еще больше поддерживать супругу и при этом самому не расслабляться и добиваться собственных поставленных целей», — пояснил он.

Не расслабляться помогут обязанности, которые раньше выполняла лишь супруга. Это поможет возлюбленной немного расслабиться и еще больше стараться для будущего семьи. Кроме того, неважно, вне зависимости от того, кто и сколько зарабатывает, пара должна иметь общие ценности, одну цель. Только так можно будет распределять обязанности без конфликтов.

«Жена может обратиться к мужу в трудные времена, когда у нее что-то не получается, и он становится ее опорой и поддержкой. А муж, в свою очередь, может найти в жене тепло и заботу, когда ему необходимо почувствовать себя защищенным и любимым», — отметил Летунов.

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