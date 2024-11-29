Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Татьяну Становую*

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 37 0

Она распространяла недостоверные сведения о действиях российских властей.

Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Татьяну Становую*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Политолога и журналистку Татьяну Становую* включили в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства юстиции России.

«Т. А. Становая принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — уточняется на официальном сайте ведомства.

Помимо этого, журналистка распространяла недостоверную информацию о действиях российских властей. Отмечается, что Становая проживает за пределами РФ.

В реестр иноагентов также включены исследовательский центр «Сова»* и проект «Радио Сахаров»*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на прошлой неделе Минюст включил в реестр иностранных агентов бывшего депутата Государственной думы Олега Шеина* и ЛГБТ**- активиста Вадима Ваганова*. При этом из реестра иностранных агентов исключили «Альтаир 2021» по причине ее ликвидации.

* — признаны иностранными агентами на территории России.

** — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.

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