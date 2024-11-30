«Это я точно знаю»: Валерия раскрыла секрет счастливого брака

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 47 0

Певица Валерия: в браке важно разговаривать и находить точки соприкосновения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певица и продюсер Иосиф Пригожин вместе 21 год.

Певица Валерия раскрыла секрет счастливой семейной жизни. Подробностями она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на награждении победителей гала-концерта всероссийского конкурса «Главное — семья».

Звезда подчеркнула, что важно — иметь общие интересы с партнером, разговаривать и находить точки соприкосновения. Ни в коем случае нельзя замалчивать проблемы, даже если кажется, что все обошлось. По ее мнению, это может быть ложным чувством. Говорить с партнером нужно для того, чтобы не накапливалась отрицательная энергия и эмоции.

«Я не злопамятная, но внутри меня будет сидеть какой-то червячок. Я должна буду сказать это. Человек, может, ничего такого и не имел в виду, а я вот так восприняла ситуацию», — отметила певица.

Также она очень удивилась, когда услышала, что в Сети пошел слух о том, что Пригожин якобы тратит на нее огромные суммы. Валерия отметила, что у них совместный бюджет, все решения о покупках они принимают вместе. Но, если вдруг Пригожин захочет купить супруге дорогой подарок, то посоветуется с ней.

«Надо, чтобы сюрприз был полезным, хорошим. А то я увижу и скажу: «ты зачем столько денег потратил? Ты что, с ума сошел?» — разоткровенничалась артистка.

Артистка пошутила — их отношения находятся в такой фазе, когда сюрпризов уже и не хочется, ведь супруги вместе уже 21 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что невестка певицы Валерии раскрыла пол второго ребенка.

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