В России могут в два раза увеличить максимальную страховку по вкладам

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

В Госдуме предложили увеличить до 3 миллионов рублей страховку по вкладам

В России возможно увеличение страховых выплат по вкладам

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В прошлый раз порог по таким выплатам обновляли десять лет назад.

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 до 3 миллионов рублей максимального размера страхового возмещения. Об этом говорится в документе, на который ссылаются РИА Новости.

С егодняшний предел застрахованной суммы — на уровне 1,4 миллиона рублей. Этот порог по страховым выплатам обновляли десять лет назад.

Если проект вступит в силу, изменения коснутся статьи Федерального закона «О страховании вкладов в банках РФ». Согласно ему, страховое возмещение увеличится и составит максимум три миллиона рублей. Такая мера должна помочь укрепить и подчеркнуть доверие к банковской системе России, считают парламентарии.

По сути, это становится частью комплексного подхода к улучшению репутации банков. Прошлым таким шагом стала разработка Минцифры, которая должна помочь гражданам избежать атак мошенников. Законопроект включает в себя 30 мер защиты денежного счета — например, временная заморозка при утечке данных или запред на оформление онлайн кредитов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курс доллара превысил 106 рублей впервые с марта 2022 года.

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В России могут в два раза увеличить максимальную страховку по вкладам

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