«Я в слезы сразу»: Федункив рассказала о сложностях материнства

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 35 0

Марина Федункив рассказала, что уже вернулась к работе после родов

Не до конца понимаю: Федункив рассказала о сложностях материнства

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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На днях актриса впервые вышла в свет после рождения первого ребенка.

Актриса Марина Федункив рассказала, какого впервые стать матерью в 53 года. В беседе с KP.RU во время премьеры клипа «Черная пантера» Филиппа Киркорова она рассказала, что уже вернулась к работе, да и в целом все хорошо. Они с мужем готовятся к путешествию, которое любимый подарил ей на рождение ребенка.

«Я приступила к работе, но не так, как раньше. Есть моменты, когда я немного переборщила, в некоторые дни. Но я в положении была и не знала, что такое ощущение быть мамой. Это такие непередаваемые, неописуемые чувства», — рассказала актриса.

По ее словам, с самочувствием все в порядке, правда, актриса еще не до конца понимает, что с ней произошло.

«Недосыпы… Я держу себя в ежовых рукавицах, не даю себе расслабляться», — поделилась она.

Федункив также призналась, что материнский инстинкт у нее проснулся не сразу. Это случилось после того, как она увидела, что у ее малыша исколота пятка из-за анализов — и «в слезы сразу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чем могла столкнуться Федункив во время беременности в 53 года. По данным СМИ, актриса в прошлом месяце родила первенца.

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