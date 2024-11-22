Под контролем врачей: с чем могла столкнуться Федункив во время беременности в 53 года

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 41 0

Акушер-гинеколог рассказала о рисках поздней беременности Федункив

Все было хорошо? : с чем столкнулась Федункив во время беременности в 53 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По данным СМИ, актриса в прошлом месяце родила первенца.

Акушер-гинеколог Мария Ганичкина рассказала, какие проблемы могли быть у Марии Федункив во время первой беременности в 53 года. Ее слова приводит VOICE. На днях актриса, как пишут СМИ, стала мамой. Инсайдеры сообщают, что малыш родился в октябре. Сама артистка никак не комментирует эту информацию, а ее директор Игорь Ковалев и вовсе все опровергает. Но а что, если звезда «Реальных пацанов» все-таки была беременной?

По словам гинеколога, если Федункив не прибегала к кесареву сечению, то лактация у нее будет, даже если оплодотворение происходило неестественным путем, а при помощи, например, ЭКО.

Поздняя беременность проходит под усиленным контролем врачей, так как в этом возрасте все осложняется повышенным артериальным давлением и угрозой прерывания развития плода. Поэтому роды в этом возрасте разрешают не часто.

«Конечно, играют роль хронические заболевания, которые чаще встречаются в возрасте 50 лет. Надо сказать, что женщины старшего возраста, после 50 лет, не так часто появляются в приемном отделении роддома», — комментирует врач.

Мария Ганичкина объяснила, почему забеременеть после 35 лет сложнее. Все дело в яйцеклетках, которых с возрастом становится меньше. Также ситуацию могут осложнять приобретенные заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хилькевич рассказала о проблемах со здоровьем у новорожденной дочки.

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