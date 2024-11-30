Крокодилы, бегемоты: почему не стоит заводить экзотическое животное дома

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 23 0

Ветеринар Филимоненкова: для экзотических животных сложно создать условия дома

Лиса не товарищ: почему не стоит заводить экзотическое животное дома

Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

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В России наблюдается растущий интерес к нестандартным питомцам.

Ветеринар Наталья Филимоненкова поделилась с порталом Страсти мнением о том, почему экзотические звери не подходят в качестве домашних питомцев. По ее словам, основная проблема заключается в том, что в 99% случаев для таких животных не удается создать надлежащие условия для содержания.

«Это становится причиной заболеваний и приводит к их короткой, мучительной жизни. К сожалению, многие люди воспринимают экзотических животных лишь как игрушки», — подчеркнула она.

В настоящее время в России наблюдается растущий интерес к экзотическим питомцам, таким как лемуры и лисы. Но, увы, многие предполагают, что для этих животных подойдут стандартные условия, как для собак или кошек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в окрестностях закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Фокино в Приморье автомобиль сбил тигра. Столкновение с животным произошло на трассе Владивосток — Находка — Порт Восточный. После ДТП хищник скрылся в лесу. Отмечено, что пострадавший представитель кошачьих может быть опасен.

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