В результате массового отравления пять человек умерли в соццентре на Алтае

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 42 0

Известно о тяжелом состоянии еще не менее 15 человек.

В результате массового отравления пять человек умерли в соццентре на Алтае

Фото: 5-tv.ru

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В результате массового отравления пять человек умерли в социальном центре на Алтае. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

В учреждении, где произошла трагедия, предоставлялись услуги по проживанию и уходу за маломобильными, пожилыми и престарелыми гражданами, остро нуждающимися в заботе и поддержке. Также центр принимал людей, оставшихся без попечения родственников, а также лиц без определенного места жительства. 

«По версии следствия в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек», — сообщили представители ведомства.

Местные власти и представители здравоохранения оперативно прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за пищевого отравления.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в петербургской квартире обнаружили тело женщины со множественными гематомами.

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В результате массового отравления пять человек умерли в соццентре на Алтае

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