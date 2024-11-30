Лавров обсудил обстановку в Сирии с главой МИД Турции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Стороны договорились о совместных действиях для стабилизации ситуации в арабской республике.

Лавров обсудил обстановку в Сирии с главой МИД Турции Фиданом

Фото: www.globallookpress.com/Anas Alkharboutli

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных переговорах с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны договорились о координации совместных действий для стабилизации обстановки в Сирии. С этой целью будут задействованы положения астанинского формата.

Также Лавров обсудил ситуацию в Сирии с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Дипломаты выразили крайнюю озабоченность эскалацией в арабской республике в связи с недавней вылазкой террористов в Алеппо и Идлибе и заявили о необходимости срочного комплексного рассмотрения обстановки в рамках астанинского формата.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Сирии уничтожили сотни террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»* в провинциях Алеппо и Идлиб. Также боевики потеряли десятки единиц бронетехники, транспортных средств и дронов.

Армия Сирии продолжает наступление на все позиции, где закрепились террористы. При этом боевики пытаются распространить недостоверную информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийские вооруженные силы смогли вернуть под контроль позиции в Алеппо и Идлибе, ранее захваченные мятежниками. В свою очередь российские войска провели несколько ракетно-бомбовых ударов по командным пунктам и местам дислокации боевиков. В результате проведенных атак противнику были нанесены значительные потери.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации.

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