Путин: Россия не проводит политику отказа от доллара

|
Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Глава государства подчеркнул, что финансовые политические власти США своими непрофессиональными действиями сами подтолкнули к изменениям приоритетов в расчетах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ВЭФ-2024

Россия не проводит политику отказа от доллара, однако сейчас вынуждена искать другие возможности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Прежде всего хочу сказать, что мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчета в долларах, нам отказали. Мы просто вынуждены искать другие возможности», — сказал он.

Путин подчеркнул, что валюта отражает экономическую мощь державы. Сегодня ситуация в мире меняется. Так, страны Глобального Юга составляют более 50% мирового ВВП, а государства БРИКС — примерно одну треть. Меняются и приоритеты в использовании определенных валют. Например, члены БРИКС используют национальные валюты, а это уже примерно 65% в глобальной экономике.

«Но финансовые политические власти Соединенных Штатов, они этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми и действиями подталкивают этот процесс», — сказал он.

Причем, подчеркнул Путин, США, вероятно, понимают, что совершили ошибку, но уже не могут выйти из этой колеи.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин на ВЭФ поручил увековечить память о Курильской десантной операции.

Тема:
ВЭФ-2024
5 сент
Путин: адресные программы поддержки продлят до 2030 года
5 сент
«Не очень понятно»: Путин высказался о действиях Франции в ситуации с Дуровым
5 сент
«Не хотят — не надо»: Путин о поставках газа в Европу
5 сент
«Им Гитлерюгенд придется создавать?» — Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ
5 сент
Путин давно не созванивался с представителями США и Европы
5 сент
«Так заразительно»: Путин пошутил о смехе Камалы Харрис
5 сент
«Опасно»: Путин предложил Западу представить последствия ответа РФ на атаки на Курскую АЭС
5 сент
Важный партнер: сотрудничество России и Китая обсудили на ВЭФ
5 сент
Путин: объем экономики Китая больше США, и этот разрыв постоянно увеличивается
5 сент
«Много лет назад»: Путин рассказал о встрече с Дуровым
+18° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.93
0.32 98.07
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
Российские силы освободили Заветное в ДНР
12:10
Путин: адресные программы поддержки продлят до 2030 года
12:06
«Сосисочки и арбузики»: как маленьких нерп спасают от гибели в Петербурге
11:58
«Не очень понятно»: Путин высказался о действиях Франции в ситуации с Дуровым
11:55
«Возбудитель цистита»: три самые опасные привычки для женского здоровья
11:52
«Не хотят — не надо»: Путин о поставках газа в Европу

Сейчас читают

Последние посадки: что еще можно посадить на даче в сентябре
Выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024 — прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака