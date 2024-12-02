Рак, бесплодие, дефекты развития: в зарядке для Apple оказалось опасное вещество

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

В аксессуарах для Apple оказался опасный для здоровья бисфенол А

Рак, бесплодие, дефекты развития: в зарядке для Apple оказалось опасное вещество

Фото: www.globallookpress.com/Carlos LujÃƒÂ¡N

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Владельцы «яблочной» продукции в панике из-за информации о биосфеноле А, который содержится в некоторых аксессуарах.

Пользователей гаджетов Apple встревожило предупреждение на сайте компании о том, что рекомендуемая ею беспроводная зарядка Belkin BoostCharge Pro стоимостью 100 долларов содержит биосфенол А — химическое вещество, вызывающее серьезные проблемы со здоровьем. Об этом пишет DailyMail.

В публикации отмечается, что биосфенол А используется в производстве пластмасс для придания им прочности и способен негативно воздействовать на организм человека: нарушать гормональный фон, вызывать проблемы с фертильностью и половым развитием, а также стать причиной врожденных дефектов и онкологии.

Согласно принятому в 1986 году калифорнийскому закону № 65, производители обязаны предупреждать потребителей о рисках, связанных с содержанием бисфенола А в их продукции. Именно такое предупреждение на сайте Apple, гласящее о том, что беспроводное зарядное устройство может «подвергать вас воздействию химических веществ, включая бисфенол А (BPA)», вызвало панику среди американских пользователей «яблочных» гаджетов.

Владельцы iPhone и прочих устройств Apple обмениваются в сети страхами по поводу опасного вещества и предупреждают друг друга, что оно может «впитываться», если подержать гаджет «потными руками».

Издание, в свою очередь, приводит данные исследования Национального института безопасности и гигиены труда от 2018 года, в котором утверждается, что до 16-20% бисфенола А, выделяющегося из потребительских продуктов, действительно может «всасываться и становиться биологически доступным при контакте с кожей человека», вызывая неблагоприятные последствия для здоровья.

Также авторы статьи обратили внимание на то, что и другие аксессуары Apple, включая пластиковые чехлы для iPhone, помечены уведомлением о содержании биосфенола А.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новой схеме мошенничества, жертвами которой массово становятся владельцы iPhone.

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