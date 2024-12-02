Собянин объявил о старте акции «Добрая елка»

В столице стартовала благотворительная акция «Добрая елка», в рамках которой можно вручить подарок детям, оставшихся без родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

Акция продлится до 28 февраля. Исполнить желание ребенка можно на сайте акции, нажав соответствующую кнопку. Кроме того, некоторые желания разместят в елочных шарах, которые украсят елки в торговых центрах, ресторанах, отелях. Нужно будет снять шар, заполнить форму заявки, дождаться звонка от представителя НКО и договориться о дате для передачи подарка подопечному.

«С момента рождения акции мы с вами исполнили свыше 2,5 тысячи детских желаний. Мечты у ребят самые разные, но вполне выполнимые — билеты в театр или парки развлечений, наборы для творчества, развивающие игры, музыкальные инструменты и игрушки», — рассказал мэр Москвы.

Благотворительная акция «Добрая елка» проходит в рамках проекта «Зима в Москве», который стартовал 1 декабря. Данный проект называют главным событием сезона, которое объединит все развлечения столицы до конца зимы.

«В проект органично впишутся крупнейшие зимние фестивали столицы: „Путешествие в Рождество“, „Усадьбы Москвы“, „Московское чаепитие“, „Город света“, „Снег и лед в Москве“ и многие другие», — отмечается на сайте mos.ru.

На многих фестивальных площадках будут работать «Домики добра» проекта «Москва помогает», где организуют сбор открыток и подарков для участников специальной военной операции, а также для детей из новых регионов страны. В преддверии Нового года ребятам планируется отправить 40 тысяч сладких наборов.