«Пиджак цвета зебры»: у Дмитрия Маликова украли концертные костюмы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Маликов рассказал, что 10 лет назад его домработница украла концертные костюмы

Пиджак цвета зебры: у Дмитрия Маликова воровали концертные костюмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Музыкант знает, кто из его окружения оказался нечист на руку.

Домработница певца Дмитрия Маликова крала у него концертные костюмы. Об этом народный артист России рассказал за кулисами концерта «Звезды Дорожного радио», пишет KP.RU.

По словам звезды, костюмы пропали еще десять лет назад. Но некоторые исполнитель до сих пор вспоминает, а какие-то с удовольствием носил бы и сегодня.

«К сожалению, не могу найти несколько костюмов, которые очень хотел бы сейчас надеть. И пиджак у меня был цвета как зебра. Это все концертные вещи. Что она с ними сделала, я не знаю. Вполне возможно, что продала», — рассказал Маликов.

Музыкант отметил, что некоторые вещи он сам иногда отдает на благотворительность, в том числе для аукционов. А с чем-то не расстается по сей день. Например, у 54-летнего артиста есть белый плащ, в котором выступал в 1990-х.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Дмитрия Маликова заподозрили в пластике. Поклонники считают, что внешность 24-летней Стефании слишком сильно изменилась, и здесь не обошлось без помощи профессионала.

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