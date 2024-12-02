«Меня вынимали из реанимации»: певица МакSим рассказала о борьбе с алкоголизмом

Артистка призналась, что испробовала множество способов избавиться от этой пагубной привычки.

Певица МакSим считает, что в лечении от алкогольной зависимости ей помогли высшие силы. В этом артистка призналась в интервью телеведущему Павлу Воле.

Исполнительница отметила, что перепробовала много способов, которые должны были ограничить количество употребляемого ей алкоголя. Но большинство из них оказались бесполезны.

«Мне помог Господь Бог. На мне перепробовали всевозможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации, после этого на меня не действовало ничего», — поделилась МакSим.

Какое-то время певица отрицала наличие зависимости от алкоголя, однако ряд неудачных выступлений заставил публику подозревать ее в злоупотреблении спиртным.

В марте прошлого года в Сочи случился пик. На сцене МакSим произнесла несколько невнятных фраз мимо нот и нетвердой походкой ушла за кулисы. После сорванного концерта исполнительница публично признала наличие проблемы, приостановила карьеру и отправилась проходить лечение в реабилитационный центр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что состояние МакSим вызывает тревогу у поклонников.