«Наука призвана объединять людей»: Путин встретился с молодыми учеными страны

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 75 0

Путин встретился с молодыми учеными России

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент пообщался с представителями российской науки в Доме приемов в Ново-Огарево.

Президент России Владимир Путин встретился с участниками IV Конгресса молодых ученых. В этом году он объединил семь тысяч человек из 62 стран мира.

«Причем со всех континентов. И Европы, и Латинской Америки, и Африки. В общем, это очень представительный форум. Это лишний раз подчеркивает, что наука, так же как и образование, так же как и искусство, призвана объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий… И быть фундаментом… для общего развития и движения всего человечества вперед», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков анонсировал обращение Путина к участникам Форума регионов в Уфе. На мероприятии также выступит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. За годы проведения форум превратился в площадку для продуктивного диалога. В прошлом году он проходил в Казахстане, в результате были подписаны пять документов о сотрудничестве и ряд соглашений на 7,7 миллиарда рублей. Посол дружественного государства в РФ Даурен Абаев заявлял, что отношения двух стран охватывают 76 российских и все 20 казахстанских регионов.

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«Наука призвана объединять людей»: Путин встретился с молодыми учеными страны

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