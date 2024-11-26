Песков анонсировал обращение Путина к участникам Форума регионов в Уфе

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 18 0

На мероприятии также выступит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Песков анонсировал обращение Путина к участникам Форума регионов в Уфе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев выступят с обращением к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в Уфе, с 26 по 27 ноября. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Президенты обратятся к форуму», — заявил он.

Он не уточнил, в какой из дней это произойдет.

По словам Пескова, Путин и Токаев также встретятся в Астане, куда российский лидер прибудет 27 ноября с официальным визитом. В пресс-службе главы Казахстана отметили, что они примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в формате видео-конференц-связи.

Форум по традиции он будет посвящен вопросам поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей РФ и Казахстана. В планах обсуждение потенциала сотрудничества государств в сфере торговли, а также расширение связей в области промышленности. По итогам мероприятия, согласно ожиданиям, будет согласована и подписана программа межрегионального взаимодействия.

За годы проведения форум превратился в площадку для продуктивного диалога. В прошлом году он проходил в Казахстане, в результате были подписаны пять документов о сотрудничестве и ряд соглашений на 7,7 миллиарда рублей. Посол дружественного государства в РФ Даурен Абаев заявлял, что отношения двух стран охватывают 76 российских и все 20 казахстанских регионов. Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий».

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин рассказал о новой российской вакцине против рака.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.79
1.21 108.87
1.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:09
Песков анонсировал обращение Путина к участникам Форума регионов в Уфе
2:51
Сбил, уехал и заснул: в Челябинске водитель вылетел на островок для пешеходов
2:33
«Душевные травмы»: Из-за кого Сергей Бурунов похудел на 15 килограммов
2:15
Поддерживающий Россию. Выборы в Румынии завершились неожиданно
1:56
Опыт масштабируют. Скворцова рассказала Путину о прорыве в российской медицине
1:36
В Германии начали составлять реестр бункеров

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
На всю громкость! Названы самые прослушиваемые в 2024 году исполнители
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год