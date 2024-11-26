Песков анонсировал обращение Путина к участникам Форума регионов в Уфе

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев выступят с обращением к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в Уфе, с 26 по 27 ноября. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Президенты обратятся к форуму», — заявил он.

Он не уточнил, в какой из дней это произойдет.

По словам Пескова, Путин и Токаев также встретятся в Астане, куда российский лидер прибудет 27 ноября с официальным визитом. В пресс-службе главы Казахстана отметили, что они примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в формате видео-конференц-связи.

Форум по традиции он будет посвящен вопросам поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей РФ и Казахстана. В планах обсуждение потенциала сотрудничества государств в сфере торговли, а также расширение связей в области промышленности. По итогам мероприятия, согласно ожиданиям, будет согласована и подписана программа межрегионального взаимодействия.

За годы проведения форум превратился в площадку для продуктивного диалога. В прошлом году он проходил в Казахстане, в результате были подписаны пять документов о сотрудничестве и ряд соглашений на 7,7 миллиарда рублей. Посол дружественного государства в РФ Даурен Абаев заявлял, что отношения двух стран охватывают 76 российских и все 20 казахстанских регионов. Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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