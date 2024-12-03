Их просто забыли в открытом море с акулами: трагическая история купившей дайвинг-тур пары

Эта история заставляет кровь стынуть, стоит только представить себя на месте печально известной супружеской пары из Луизианы. Более четверти века назад Том и Эйлин Лонерган отправились на дайвинг в Коралловом море, но они даже представить себе не могли, что инструкторы забудут о них.

Оставленные одни в открытом океане супруги вынуждены были выживать под палящим солнцем, окруженные кровожадными акулами. Загадка происшествия в том, что от Лонерганов не нашли даже останков. Семейная пара будто испарилась в воздухе, когда за ними отправилась поисковая группа. Это породило множество теорий, одна ярче другой.

Но вернемся к самому началу.

Опытные дайверы

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Дайвинг — занятие интересное, но не безопасное. Однако наших героев Тома и Эйлин это не останавливало. Супругов влек океан и его неизведанные глубины. На их счету было более 150 подводных погружений.

Так в 1998 году Лонерганы захотели испытать свои силы в Коралловом море и изучить крупнейшую в мире систему австралийских рифов.

Заядлые аквалангисты остановились в хостеле городка Кэрнс и 25 января отправились в Порт-Дуглас к Большому Барьерному рифу.

Том, Эйлин и еще 24 человека сели на специально оборудованную лодку для дайвинга, принадлежащую Джеффри Нэрну, и отправились в долгожданное путешествие. Пара планировала совершить трехкратное погружение на цепи мелководий.

По данным СМИ, лодка остановилась у рифа Святого Криспина примерно в 14:30. Для ныряния с аквалангом день был очень хороший, потому туристы сразу надели снаряжение и погрузились в воду. Лонерганы от сопровождения отказались, так как не нуждались в нем.

Губительный просчет

Спустя примерно час туристы поднялись на борт. Владелец лодки, как он после говорил, пересчитал пассажиров, их было 26. И, как ни в чем ни бывало, группа отправилась в порт. Вот только сошло с нее 24 человека, а не 26. Известно, что один из туристов заявлял, что после последнего погружения проверки не было вовсе.

«После каждого погружения всех дайверов, кто находится на яхте, пересчитывают поголовно. В открытых источниках мы можем увидеть, что якобы посчитали несколько раз одну и ту же супружескую пару», — передает слова психолога Светлана Федотикова РЕН ТВ.

При этом на борту лодки остались два мешка, принадлежащие Тому и Эйлин: пластиковый мешок с сухой одеждой и очками, пустой мешок для дайвинга, два баллона и утяжеляющие пояса. Непонятно, почему персонал этого не заметил изначально. Вещи оставшихся в море Лонерганов обнаружили лишь на следующий день. Один из туристов заметил в том же месте для погружения неизвестный грузовой пояс от гидрокостюма. Но тогда решили, что кто-то его просто потерял.

И лишь спустя два дня 27 января группа туристов наткнулась на сумку с документами супругов. Перепуганные пассажиры, наконец, обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов тут же среагировали и отправились в хостел, где останавливались Том и Эйлин. Администраторы подтвердили страшное опасение: в номер никто не возвращался.

Поиски

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Больше двое суток прошло с тех пор, как исчезновение пары было обнаружено. Слишком много времени было упущено. Остается только догадываться, какой ужас испытали супруги, выплыв на поверхность и не увидев ничего вокруг себя.

Под палящим солнцем, превозмогая голод и жажду, они остались в полном одиночестве. Почти полном… Лишь обитающие в море акулы составляли им компанию.

Они могли пережить в открытом океане день, но две ночи было уже слишком тяжело даже для таких опытных дайверов как Лонерганы.

Узнав о пропаже двух туристов в океане, поисково-спасательная группа начала масштабные поиски. В воздух подняли 17 вертолетов и два самолета, а также задействовали несколько частных лодок.

Спустя пять дней появилась первая зацепка: на одном из пляжей нашли устройство контроля плавучести с пометкой Тома. Оно было выброшено на берег недалеко от Индиан-Хед, более чем в 100 километрах к северу от Порт-Дугласа.

Дальше вещи пропавших стали всплывать с завидной регулярностью. В один момент обнаружили баллон, в другой — ласт, в третий капюшон Эйлин и разорванный о рифы женский гидрокостюм.

Экспертиза показала, что ни один из найденных предметов не имел следов столкновения с акулами. Также не было и других намеков и на гибель пары. Как и, впрочем, на их спасение. В середине февраля поиски прекратили. Супружескую пару начали считать бесследно исчезнувшей.

«Пожалуйста, спасите нас!»

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Спустя полгода к берегу прибило планшет для дайвинга (доску, на которой можно писать под водой и общаться во время погружения) с мольбой о помощи.

«Понедельник, 26 января. Всем, кто может нам помочь: мы были оставлены у Рифа Эйдженткурт 25 января 1998 года в 15:00. Пожалуйста, спасите нас, пришлите нам помощь прежде, чем мы умрем. Помогите!!!» — было написано на табличке.

По версии полиции, Лонерганы погибли вскоре после того, как написали это сообщение.

По факту гибели туристов было возбуждено уголовное дело. Хозяин лодки Джеффри Нэрн предстал перед судом за непредумышленное убийство. Его адвокат активно продвигал версию о самоубийстве супругов, поэтому, возможно, эта теория и стала популярной.

Владелец лодки был признан невиновным, но был вынужден выплатить штраф в размере 28 тысяч долларов за халатность. Несколько месяцев спустя его компания закрылась.

Теории заговора

Очевидно, что забытые в море любители дайвинга не смогли справиться со стихией и их поглотила черная бездна океана. Однако не все согласны с этим утверждением. Слишком много вопросов вызывает история пропавших.

Например, некоторые сотрудники прессы предполагают, что Лонерганы могли инсценировать свою смерть. Якобы так супружеская пара хотела скрыться от проблем, связанных с деньгами. Ведь в вещах Тома после обнаружили записи из дневников, где он упоминал о серьезных финансовых трудностях и готовности умереть.

«Как студент, сдавший экзамен, я думаю, что моя жизнь прекрасна, и я готов погибнуть. Насколько я могу судить, с этого момента моя жизнь может стать только хуже. Я достиг своего пика, и все идет вниз», — писал Том за полгода до исчезновения.

«Том хочет умереть резкой и явной смертью, и он хочет, чтобы это произошло поскорее. Том не склонен к суициду, но у него есть желание умереть. И я могу его в этом поддержать», — подтверждала желание Тома Эйлин в своих дневниках.

Американские исследователи Хью Мерчена и Одри Линдок, которые потратили много времени на изучение данного случая, считают, что предсмертные записки были сделаны супругами специально.

«Такое ощущение, что Том и Эйлин хотели, чтобы эти мысли были найдены», — писал в своих отчетах Хью.

Исследователи даже выяснили про связанные с финансами судебные тяжбы Тома, которые грозили ему большими сроками. Они предполагают, что Лонерганы инсценировали смерть. Они могли сразу подняться на борт, а потом в нужном месте спрыгнуть с лодки. Об этом же косвенно свидетельствует и тот факт, что вещи, в которых они ныряли, были найдены за 100-160 километрах от места погружения.

Возможно, супругов подобрало другое судно, которое они наняли специально для спасения. Некоторые также утверждают, что видели людей, похожих на пропавших Тома и Эйлин, в разных местах австралийского штата Квинсленд.

Странен еще и телефонный звонок Тома в компанию, которая повезла его к месту погружения. Вечером перед исчезновением он позвонил и несколько раз спросил, будет ли лодка плыть по рифу Азенкур. Также мужчина интересовался, посещает ли риф Азенкур чартерная лодка. Именно на этом рифе был обнаружен ближайший спасательный круг.

«Есть доводы, которые за и против гипотезы об инсценировке. Но я считаю, эти действия нельзя считать однозначной инсценировкой, поскольку одной распечатки о том, что действительно были финансовые трудности, недостаточно», — считает юрист Александр Терелов.

Загадочная смерть Тома и Эйлин Лонерган не оставила равнодушными никого. Ей посвящен фильм «Открытое море». Его создатели вложили в картину всего 120 тысяч долларов, но он собрал более 50 миллионов долларов по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выживший в Охотском море Михаил Пичугин вернулся домой в Улан-Удэ.