Выживший в Охотском море Михаил Пичугин вернулся домой в Улан-Удэ
Врачи отпустили его из больницы с рекомендациями для самостоятельного лечения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин вернулся в Улан-Удэ. В аэропорту его встречали родные и журналисты.
Ранее мужчину выписали из больницы Магадана, теперь он продолжит лечиться дома. Врачи прописали Пичугину витамины и микроэлементы, а также рекомендовали соблюдать режим питания.
Сибиряк 67 дней дрейфовал в открытом море с братом и племянником и единственный остался в живых. Мужчина похудел на 50 килограммов и чудом смог перенести длительное истощение и переохлаждение
Ранее 5-tv.ru писал, что спасенного в Охотском море Михаила Пичугина выписали из Магаданской областной больницы в удовлетворительном состоянии.
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