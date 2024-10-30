Выживший в Охотском море Михаил Пичугин вернулся домой в Улан-Удэ

Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин вернулся в Улан-Удэ. В аэропорту его встречали родные и журналисты.

Ранее мужчину выписали из больницы Магадана, теперь он продолжит лечиться дома. Врачи прописали Пичугину витамины и микроэлементы, а также рекомендовали соблюдать режим питания.

Сибиряк 67 дней дрейфовал в открытом море с братом и племянником и единственный остался в живых. Мужчина похудел на 50 килограммов и чудом смог перенести длительное истощение и переохлаждение

Ранее 5-tv.ru писал, что спасенного в Охотском море Михаила Пичугина выписали из Магаданской областной больницы в удовлетворительном состоянии.