В Финском заливе начал ходовые испытания новый атомный ледокол «Якутия»

Эфирная новость 21 0

Судно оснащено двумя современными ядерными реакторами.

Фото, видео: Антонов Валентин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новый атомный ледокол «Якутия» начал ходовые испытания в Финском заливе. Специалисты проверяют все системы и оборудование. Нужно убедиться в исправности механизмов связи и навигации, якорного и рулевого устройств, а также протестировать работу вертолетного комплекса.

Ледокол «Якутия» оснащен двумя современными ядерными реакторами. Срок службы — 40 лет. Его построили на Балтийском заводе и в этом месяце планируют передать «Росатому».

Сейчас на заводе возводят еще три аналогичных судна — «Чукотку», «Ленинград» и «Сталинград». Еще три ледокола серии — «Урал», «Сибирь» и «Арктика» — уже успешно работают на Северном морском пути.

Ранее 5-tv.ru писал, что атомный ледокольный флот России пополнился новейшей «Чукоткой». Судно было создано на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом», ответственной за развитие Северного морского пути. По планам российского правительства, к 2030 году грузопоток по Северному морскому пути должен увеличиться до ста миллионов тонн, в то время как сегодня этот показатель достигает 37,6 миллиона тонн.

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.18
-0.56 112.80
-1.51
Трудный декабрь, щедрый февраль: гороскоп на зиму 2024 — 2025

Последние новости

22:28
В Финском заливе начал ходовые испытания новый атомный ледокол «Якутия»
22:06
В Казани мошенники организовали сеть косметологических клиник
21:44
Путин призвал обеспечить российскую науку отечественным оборудованием
21:24
Мария Захарова резко ответила Зеленскому на шутку про Россию
21:04
Лавров: Россия не примет западный вариант перемирия на Украине
20:42
Королевская драма: Кейт Миддлтон беспокоится за судьбу сына

Сейчас читают

Запасы газа в Европе упали до самых низких с начала СВО на Украине
Я тебя породил, я тебя и выселю: Евгений Петросян подал в суд на старшую дочь
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год