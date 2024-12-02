В Финском заливе начал ходовые испытания новый атомный ледокол «Якутия»

Новый атомный ледокол «Якутия» начал ходовые испытания в Финском заливе. Специалисты проверяют все системы и оборудование. Нужно убедиться в исправности механизмов связи и навигации, якорного и рулевого устройств, а также протестировать работу вертолетного комплекса.

Ледокол «Якутия» оснащен двумя современными ядерными реакторами. Срок службы — 40 лет. Его построили на Балтийском заводе и в этом месяце планируют передать «Росатому».

Сейчас на заводе возводят еще три аналогичных судна — «Чукотку», «Ленинград» и «Сталинград». Еще три ледокола серии — «Урал», «Сибирь» и «Арктика» — уже успешно работают на Северном морском пути.

Ранее 5-tv.ru писал, что атомный ледокольный флот России пополнился новейшей «Чукоткой». Судно было создано на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом», ответственной за развитие Северного морского пути. По планам российского правительства, к 2030 году грузопоток по Северному морскому пути должен увеличиться до ста миллионов тонн, в то время как сегодня этот показатель достигает 37,6 миллиона тонн.