В Курчатовском институте заявили о важности создания биоресурсных центров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

На базе института формируется национальная база генетической информации.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Благодаря указам президента РФ Владимира Путина ценнейшие биоресурсные коллекции Курчатовского института были выведены в юридическое поле, что гарантирует их сохранность. Об этом заявил руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ «Курчатовский институт» Максим Патрушев на встрече участников IV Конгресса молодых ученых с главой государства.

Патрушев напомнил, что по указу Путина были созданы четыре биоресурсных центра.

«Это ценнейшие биоресурсы. Об их ценности, например, говорит тот факт, что вавиловскую коллекцию семян в блокаду Ленинграда не тронули, хотя это был по сути хлеб», — отметил руководитель геномного центра.

«Люди умирали сами, а коллекцию сохранили», — заметил в ответ президент.

До издания указов российского лидера биоресурсных коллекций, в том числе уникального собрания семян, фактически не существовало в юридическом поле, отметил Патрушев.

«И сегодня это (указы президента — Прим. ред.) такая охранная грамота для этих коллекций», — заявил он.

Патрушев добавил, что на базе Курчатовского института создается национальная база генетической информации.

Президент 25 октября подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе НИЦ «Курчатовский институт». Задача института — сбор новых и ценных генетических ресурсов для формирования и пополнения национального каталога особо ценных образцов, их исследования, обеспечения сохранности и воспроизводства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых призвал обеспечить российскую науку отечественным оборудованием.

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