Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить российскую науку отечественным оборудованием. Такое заявление он сделал на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых.

Российский лидер отметил, что на данный момент на 1800 предприятиях создается порядка 12 тысяч отечественных изделий и реактивов.

«Основное оборудование должно быть отечественным, это точно. Но и рынок надо свой обеспечить для производителей (иностранных. — Прим. ред.). Как в любой сфере, так и здесь будем делать», — подчеркнул Владимир Путин.

Уточняется, что в большой программе, рассчитанной на 2018–2024 года, было заложено обновление всего оборудования на 50%, при этом 25% должны были занимать приборы отечественного производства. Но нашей стране удалось выйти на 40% к текущему году. Теперь процент планируют увеличивать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин встретился с молодыми учеными страны. В этом году Конгресс собрал семь тысяч участников из 62 стран мира. Президент отметил, что в этом одна из важнейших целей науки — объединять людей.