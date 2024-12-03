Ребенок погиб на прогулке в детском саду в Нижнем Новгороде

Ребенок погиб во время прогулки в детском саду в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает в Telegram-канале следственное управление Следственного комитета России (СУ СК РФ) по области.

Отмечается, что на территории детского сада в Нижегородской области следователи обнаружили тело трехлетнего ребенка без признаков насильственной смерти.

По информации прокуратуры региона, мальчик зацепился за игровое оборудование одеждой, в результате этого произошла асфиксия. От полученной травмы малыш скончался.

Следователями СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Сотрудники ведомства проводят проверку места инцидента, допрашивают сотрудников детского сада. Точную причину смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза. По результатам расследования прокуратура определит действия (или бездействия) сотрудников детского сада. После этого примут меры реагирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что ребенок погиб в результате жуткой аварии в Дагестане. ДТП произошло в Каякентском районе из-за превышения скорости водителя, который был лишен водительских прав.