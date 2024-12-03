Чтобы не страдать от акклиматизации: какие лекарства надо взять с собой в отпуск

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Терапевт Фролова: к акклиматизации организма следует готовиться заранее

Врач-терапевт рассказала, как быстро восстановиться во время акклиматизации

Фото: 5-tv.ru

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Врач рассказала, как быстро справиться с неприятными симптомами на новом месте и наслаждаться отдыхом.

Людям с хроническими заболеваниями путешествия порой даются непросто, однако если заранее подготовиться к поездке, можно легче пережить акклиматизацию. Как рассказала врач-терапевт Ольга Фролова в интервью журналистам URA.RU, неприятные симптомы особенно остро могут проявиться во время зимних поездок в теплые страны. Быстро восстановиться помогут знакомые всем препараты.

«В аптечке должны быть обезболивающие и лекарственные средства, необходимые для регидратации — солевые растворы, которые помогут избежать обезвоживания при диарее или рвоте», — объясняет доктор.

Фролова подчеркивает, что важно различать симптомы адаптации к новому климату и признаки заболеваний. Так, если у одного из членов семьи повышается температура тела, появляется насморк и боль в горле или кашель, лучше не экспериментировать с препаратами, а посетить врача. Чтобы определить, в том числе, наличие вирусных заболеваний.

По словам терапевта, здоровый человек обычно хорошо переносит изменения окружающей среды. В группе риска оказываются люди с тяжелыми хроническими недугами. Им также рекомендуется посетить своего лечащего врача перед путешествием и проконсультироваться относительно составления дорожной аптечки и, возможно, наиболее безопасного маршрута.

Так, пациентам с кардиологическими и респираторными заболеваниями лучше избегать влажности тропиков, чтобы не провоцировать обострения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ученые призывают отказаться от использования смартфонов во время еды.

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