Пропала актриса из «Улиц разбитых фонарей» Анна Дзыгало

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 1 851 0

Последний год женщина бродяжничала и изменилась до неузнаваемости.

Пропала актриса из «Улиц разбитых фонарей» Анна Дзыгало

Фото: ВКонтакте / Анна Дзыгало/annadzygalo

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Актриса из «Улиц разбитых фонарей» Анна Дзыгало пропала в Петербурге

Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей», бывшая артистка Большого драматического театра Анна Дзыгало пропала в Санкт-Петербурге. Поисково-спасательный отряд просит помощи в распространении ее.

Местонахождение 48-летней женщины неизвестно с 21 августа этого года.

По данным СМИ, последний год женщина бродяжничала, поэтому внешне изменилась до неузнаваемости. Дзыгало в социальных сетях писала, что отец сменил замки и теперь она вынуждена ночевать в кафе. По данным 5-tv.ru, женщина в этом году числилась в психдиспансере и регистрировалась в разных гостиницах.

В последний раз Дзыгало видели в конце августа — она была одета в футболку светло-розового цвета, а на ее ногах были домашние тапочки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Сочи пять дней ищут пропавшего туриста, ушедшего в одиночный поход в горы. Сотрудники спасательных служб осматривают хребет Иегош и склоны горы Волчицы. Свой поход в МЧС России мужчина не регистрировал.

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