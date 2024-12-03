Оксфордский университет выбрал главное слово 2024 года

Ученые бьют тревогу. Понятие, определенное ими как самое актуальное, говорит, что общество находится в большой опасности.

«Гниение мозгов», «сгнивший мозг», «мозговая гниль» — вот разные переводы, наиболее близкие к понятию brain rot, которое Оксфордский университет (Oxford University Press, Великобритания. — Прим. ред.) назвал «Словом года 2024». Оно означает процесс деградации человека на фоне чрезмерного потребления низкосортного контента. В современных реалиях имеется в виду онлайн-контент.

Эксперты университета собрали более 37 тысяч голосов, проанализировали всемирные публичные обсуждения проблемы и проанализировали собственные языковые данные и пришли к выводу — «гниение мозга» крайне актуально. В этом году термин стал символом опасности некачественного контента, особенно в социальных сетях. В период с 2023-го по 2024-й частота его использования увеличилась на 230%.

Как пишут специалисты из Оксфорда, первое зафиксированное применение понятия «гниение мозга» было обнаружено в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо «Уолден». Сегодня, в цифровую эпоху, это выражение приобрело новое значение.

«Оглядываясь на Оксфордские слова года двух последних десятилетий, можно увидеть растущую озабоченность общества тем, как развиваются наши виртуальные жизни… Победившее в прошлом году слово „ризз“ (rizz, разговорное существительное, означающее стиль, обаяние, способность привлечь романтического или секс-партнера. — Прим. ред.) стало интересным примером того, как язык все больше формируется, оформляется и распространяется в онлайн-сообществах», — заявил Каспер Гратволь, президент Оксфордского факультета языков.

Выбор 2024 года, по мнению экспертов, говорит об одной из величайших опасностей виртуальной жизни и неумении людей пользоваться свободным временем. Авторы исследования назвали термин законной следующей главой в культурном разговоре о человечестве и технологиях.

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