«Не могу принять»: потомок Пушкина осудил сносы памятников поэту

Он указал на смешивание культуры с политикой.

Прямой потомок великого поэта Александра Сергеевича Пушкина — Александр Александрович Пушкин не может принять, что сносят памятники его предка на Украине и в Прибалтике. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Памятники Пушкину снимают, меняют название улиц и станций метро. Я не могу с этим согласиться. Как последний потомок Александра Сергеевича, не могу принять, что смешивают культуру с политикой», — сказал он.

Пушкину периодически рассказывают знакомые, проживающие в разных странах, и рассказывают об этой проблеме. Так, подчеркнул он, в Риге демонтировали памятник поэту, а в Одессе монумент запаяли в коробку.

При этом потомок великого человека выразил уверенность, что для умных людей, которые любят Пушкина, ничего не изменилось. Они понимают, как близки русская и украинская культура.

К слову, Пушкин провел в Одессе больше года. Там он написал немало произведений. Поэтому сложно уличить в имперских амбициях или сотрудничестве с советской властью. Однако в сентябре городская администрация решила все-таки снести памятник Пушкину, включенный в реестр ЮНЕСКО. В Полтаве и вовсе установили ракету на месте монумента. По мнению автора, инсталляция должна вызывать «когнитивный диссонанс». Ради этого стоило избавиться от памятника великому русскому поэту?

Политика так называемой декоммунизации активно ведется на Украине с 2015 года, в стране активно переименовывают топографические объекты, чьи названия связаны с Россией или Советским Союзом, сносят памятники, демонтируют мемориальные доски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кривом Роге снесли памятники поэтам Пушкину и Михаилу Лермонтову. Местные власти намерены и дальше избавляться от российского культурного наследия, но средств на это пока нет.