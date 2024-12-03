Фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Участники столичных ярмарок помогают и жителям приграничных территорий.

Фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В преддверии Нового года участники ярмарок выходного дня в целях поддержки участников специальной военной операции (СВО) подготовили для отправки в зону боевых действий посылки с мандаринами и сладостями. Об этом сообщили на официальном портале мэра Москвы.

Также накануне Нового года жителям приграничных территорий доставят сезонные фрукты и овощи, копченое и соленое мясо, консервы и другие продукты.

Кроме того, участникам СВО и членам их семей на столичных ярмарках и двух рыбных рынках «Москва — на волне» предоставляют скидку в размере 10%.

Всего в Москве работает 56 ярмарок выходного дня и 71 межрегиональная ярмарка, где можно приобрести натуральные овощи, фрукты и ягоды, а также продукты локальных фермерских хозяйств более чем из 40 регионов России. Ярмарочные площадки расположены рядом с жилыми комплексами, станциями метро и остановками общественного транспорта.

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