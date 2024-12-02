Есть у каждого на столе: это новогоднее блюдо может привести к атеросклерозу

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Эндокринолог Калошина: салат «Селедка под шубой» может привести к атеросклерозу

Есть у каждого на столе: это новогоднее блюдо может привести к атеросклерозу

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Даже большое количество овощей в составе этого салата не спасает от возможного вреда организму.

Салат «Селедка под шубой» — самое опасное угощение с новогоднего стола. Об этом рассказала изданию NEWS.ru врач-эндокринолог Мария Калошина.

«Лакомясь этим блюдом, вы рискуете запустить в организме процессы развития атеросклероза, повышения уровня холестерина», — пояснила специалист.

Данный салат, по словам эксперта, не спасает даже изобилие овощей. Проблема в том, что в ингредиентах «Селедки под шубой» много крахмала и жиров, а также высокий гликемический индекс. Чрезмерное употребление этого блюда может привести к отекам, повышенному давлению и проблемам с почками.

Еще эксперт напомнила, что новогоднее застолье, с точки зрения диетолога, — это серьезное испытание для организма. Обилие калорий в еде в сочетании с алкоголем и поздним приемом пищи — это стресс для желудочно-кишечного тракта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сократить вред от праздничного застолья. Например, заменив белый хлеб на столе на ржаной. Он достаточно сытный, но менее калорийный.

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