Рекордные цены или просрочка: на фоне подорожания красной икры активизировались мошенники

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В преддверии Нового года цены на деликатес выросли в несколько раз. Одновременно увеличилось количество контрафактной продукции.

Фото, видео: © РИА Новости/Артур Лебедев; 5-tv.ru

Снизить цены на главный новогодний деликатес, судя по всему, не удастся. Красная икра стремительно дорожает из-за неудачной в этом году путины. На этом фоне растет количество контрафактной продукции.

Предприимчивые дельцы идут на все, чтобы заработать в преддверии Нового года, — смешивают натуральную икру с искусственной, обманывают с весом и даже торгуют просрочкой. Как не попасться на уловки мошенников, узнал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Резкий скачок цен спрос не уменьшил. За месяц до Нового года красная икра — ходовой товар. Но россияне хотят подешевле. И часто под видом морепродукта покупают подделку — так называемую имитационную икру. Это смесь из водорослей и желатина, сваренная в рыбном бульоне.

Продавцы на рынках тоже экономят. Чтобы не выбрасывать испорченную икру, в нее добавляют красители и консерванты и выдают за свежий улов.

Еще смешивают настоящую икру с искусственной. Сверху — слой из кижуча, остальная масса — подделка. Клиенту дают верхние икринки, он пробует и покупает имитацию.

«Красная икра не может стоить дешево. С рук я бы точно не рекомендовала, неизвестно что это будет за производство, неизвестно что вам подсунут. Даже если они говорят, что это хорошая качественная контрабанда, не верьте, сейчас такого нет», — объясняет совладелец икорного бутика Вероника Баранова.

Икра в жестяной банке раньше считалась эталоном. Теперь — как игра в рулетку. Внутри может быть размороженное или просроченное сырье. Непрозрачной таре не доверяют даже сотрудники торговых сетей.

В магазине икру по акции за 290 рублей купила Ольга из Перми. Но вместо аппетитного деликатеса в банке лежала бледно-розовая масса.

«Икра была невкусная, точнее, она вообще была безвкусная. Настроение было испорчено, праздник был испорчен, не поели мы икры», — рассказывает Ольга Семкова.

Вдвойне опасно заказывать красную икру на маркетплейсах. Эту 75-граммовую банку купили на сайте за 600 рублей. Эксперт сразу обратил внимание на перевернутую этикетку и не смог найти дату производства. Смутил и хлюпающий звук внутри.

«Какое-то странное желе, икринки здесь неравномерные, какими-то даже кусками. Это сразу 100% контрафакт», — отмечает эксперт по качеству безопасности продуктов питания Ростислав Гурман.

Слипшиеся икринки поместили в горячую воду — жидкость стала мутной. Это белок. Значит икра все-таки природного происхождения. Но ее срок годности, скорее всего, истек очень давно.

«Какая-то часть была добавлена натуральной и остальное это была химическая подделка», — добавляет Гурман.

Экономить пытаются даже производители качественного товара. Дорогие сорта заменяют дешевыми или просто не докладывают в банку несколько граммов. Учитывая постоянно растущую стоимость красной икры, даже на этих маленьких «икорных хитростях» зарабатывать получается миллионы.

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