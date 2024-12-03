«Нервный смех»: Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

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Fox News: Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Фото, видео: www.globallookpress.com/ © IMAGO/Matt Bishop/imageSPACE; 5-tv.ru

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Республиканец завил об этом премьеру Джастину Трюдо.

Дональд Трамп за последние сутки сделал сразу два неожиданных и громких заявления. В частности, предложил сделать Канаду 51-м штатом Америки, якобы в шутку. Об этом сообщает Fox News.

По данным источников телеканала, Трамп сказал это канадскому премьеру Джастину Трюдо на случай, если его страна не справится с торговым дефицитом и нелегальной миграцией. Такое предложение, по данным Fox News, вызвало у канадских политиков нервный смех.

Также Трамп дал палестинской группировке ХАМАС срок на освобождение всех заложников — до своей инаугурации. Об этом он написал в социальной сети. И пообещал в противном случае «жестокую расплату».

Ранее рассказывал о том, что в США раскрыли план Трампа по Украине, который «понравится Путину».

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«Нервный смех»: Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

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