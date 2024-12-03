Экипаж корабля «Сибирь» вальсом отметил День атомного ледокольного флота

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Благодаря этим судам специалисты осваивают Арктику и развивают Северный морской путь.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

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Сегодня в России отмечают День атомного ледокольного флота. Такие корабли есть только у нашей страны.

Благодаря этим судам специалисты осваивают Арктику, развивают Северный морской путь. Впрочем, романтика экипажам кораблей тоже не чужда.

Вот так — парным бальным танцем — отметили праздник на вертолетной площадке универсального атомного ледокола «Сибирь». Все происходило посреди моря Лаптевых. За бортом — минус 20 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первому в мире атомному ледоколу «Ленин» исполнилось 65 лет. Над созданием уникального судна трудились более 300 научных предприятий всего СССР. «Ленин» стал больше и минимум в два раза мощнее всех существовавших на тот момент ледоколов. Но главное, что в сутки ему требовалось всего 50 граммов ядерного топлива, в то время как его дизельные собратья за то же время сжигали по 180 тонн горючего.

Сегодня ледокол — на вечной стоянке в Мурманске. А на его Родине — в Петербурге — продолжают создавать суда, которым нет аналогов.

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Экипаж корабля «Сибирь» вальсом отметил День атомного ледокольного флота

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