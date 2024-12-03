Живее всех живых: первому в мире атомному ледоколу «Ленин» исполнилось 65 лет

Юбилей сегодня отмечает первый в мире атомный ледокол «Ленин». Ровно 65 лет назад «повелителя льдов» спустили на воду.

Над созданием уникального судна трудились более 300 научных предприятий всего Советского Союза. А для того, чтобы «Ленин» отправился в свой первый поход, пришлось даже углублять Неву.

Сегодня ледокол — на вечной стоянке в Мурманске. А на его Родине — в Петербурге — продолжают создавать суда, которым нет аналогов. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов в этом убедился.

Формы своей он не растерял. Все так же крепок и статен, хотя и прошел за долгие годы 650 тысяч очень непростых морских миль. Расстояние, равное тридцати кругосветным плаваниям по экватору. «Ленин» и сегодня живее всех живых.

«Это объект культурного наследия федерального значения. Помимо этого, это еще и действующее судно», — говорит специалист арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот» Константин Демаков.

И хоть ледокол находится на вечной стоянке, все его механизмы на месте и в движении. На «Адмиралтейских верфях» ради строительства ледокола не просто расширили производство, даже Неву пришлось углублять. Для «Ленина» специально создали новые сверхпрочные сорта стали, а, чтобы отработать технологию сварки «нержавейки», которой вообще нигде не было, провели больше 200 экспериментов. Потом подсчитали, что сварочными швами можно было прочертить путь от Ленинграда до Владивостока.

«Мы не строили ничего атомного до ледокола „Ленина“. В любом случае нам приходилось переделывать цеха для его строительства. Было внедрено более 500 новых рационализаторских предложений», — говорит ведущий хранитель музейных предметов АО «Адмиралтейские верфи»

«Ленин» стал больше и минимум в два раза мощнее всех существовавших на тот момент ледоколов. Но главное, что в сутки ему требовалось всего 50 граммов ядерного топлива, в то время как его дизельные собратья за то же время сжигали по 180 тонн горючего.

«Ледокол на углеводородном топливе на стопроцентной мощности может отработать от двух до трех недель. Дальше его нужно бункеровать топливом. А атомному ледоколу это не требуется», — говорит главный инженер ФГУП «Атомфлот» Владимир Кондратьев.

«Ленина» строили всей страной. Всего 300 предприятий и НИИ участвовали в его создании. И это без преувеличения трудовой подвиг. На «Адмиралтейских вервях» действовало правило — безвыходных ситуаций не бывает.

Ни на каком транспорте на завод не могли доставить основные конструкции носа и кормы. Форштевень и ахтерштевень весили по 30 и 90 тонн соответственно. И тогда их решили делать прямо на заводе. Титанический труд! Один только форштевень сваривали в три смены на протяжении 15 суток.

Когда «Ленин» отправился в свой первый поход, никаких спутников еще не было. Для навигации использовался магнитный компас и радиоэлектронные станции. К ходовому мостику примыкала штурманская, где хранились карты и все необходимые инструменты для прокладки курса.

А это капитанский мостик новейшего российского ледокола. Навигация теперь цифровая, маршруты по электронным картам, вот-вот «Якутия» отправится на ходовые испытания.

Этот ледокол почти в три раза выше «Ленина», с его ходовой рубки, кажется, видны все достопримечательности Петербурга. «Якутия» — серийное судно проекта 22220. Его первенцы — «Арктика», «Сибирь», «Урал» — уже работают на ледовых трассах Севморпути. В ближайшие годы флот расширится не только за счет «Якутии», но еще «Чукотки», «Ленинграда» и «Сталинграда». Наши атомоходы могут пробивать льды толщиной до трех метров. Но главное, что они — универсальны.

«Уникальность этих ледоколов в том, что они являются двухосадочными. Они могут проходить как по Северному морскому пути, так и в устьях рек. Также они являются самыми мощными в мире», — говорит главный строитель ледокола «Чукотка» Сергей Коваленко.

Но это только пока в Арктику не придет сверхмощный атомный ледокол «Россия» проекта «Лидер», что строится сейчас на Дальнем Востоке. Он будет еще больше и мощнее. Вот уже 65 лет нашей стране нет равных в строительстве судов для высоких широт.

«Отработав очень много и с иностранцами, и напроводив этих иностранных судов и наших судов, все они, конечно, просто теряют дар речи, когда видят наши атомные ледоколы. Вы понимаете, сколько лет-то прошло уже, а никто еще в мире не сподобился построить атомный ледокол», — говорит капитан-наставник ФГУП «Атомфлот» Валентин Давыдянц.

«Ленин» сегодня остается единственным атомным гражданским судном, открытым для каждого. А потому все, кто приезжают в Мурманск, обязательно находят время, чтобы увидеть легенду.